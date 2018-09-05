В июле Турцию посетило около 55 тыс. израильских туристов

5 сентября 2018 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июле 2018 года Турцию посетили 54 993 туриста из Израиля, что на 7,88 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года. Об этом сообщили Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

Доля граждан Израиля в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в июле 2018 года, составила 0,97 процента.

Для сравнения: в июле 2017 года этот показатель составил один процент.

В министерстве также отметили, что в течение семи месяцев 2018 года Турцию в целом посетили 226 672 туриста из Израиля, что на 20,47 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

"Доля граждан Израиля в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в течение семи месяцев 2018 года, составила 1,05 процента" - сказали в министерстве.

Отметим, что в июле 2018 года Турцию в целом посетили 5 671 801 турист, что на 11,74 процента превышает показатель аналогичного месяца 2017 года.

В июле 2018 года Турцию посетили 761 278 туристов из Германии, 354 851- из Великобритании, 218 685- из Нидерландов и 199 684 туристов - из Украины. Остальные туристы приходятся на долю граждан других государств.

За указанный период турецкую провинцию Анталья посетили 2 103 421 турист, что составляет 37,09 процента от общего числа.

В июле 2018 года Стамбул посетили 1 502 397 туристов, что составляет 26,49 процента от общего числа.

По итогам января-июля 2018 года число туристов, посетивших Турцию, составило 21 639 802, что на 24,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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