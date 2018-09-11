Турция призвала немедленно прекратить бомбардировки Идлиба

Наземные и воздушные операции в сирийской провинции Идлиб должны быть немедленно остановлены, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передаёт РИА Новости.

"Атаки с воздуха и земли в Идлибе должны быть немедленно остановлены, режим прекращения огня должен быть обеспечен и продлен", — сказал Акар журналистам в Анкаре.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В минувшую пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в Идлибе и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками. Лидеры трех стран призвали боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию, подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.



Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.