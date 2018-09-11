Турция призвала немедленно прекратить бомбардировки Идлиба

11 сентября 2018 04:23 (UTC+04:00)

Наземные и воздушные операции в сирийской провинции Идлиб должны быть немедленно остановлены, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передаёт РИА Новости.

"Атаки с воздуха и земли в Идлибе должны быть немедленно остановлены, режим прекращения огня должен быть обеспечен и продлен", — сказал Акар журналистам в Анкаре.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В минувшую пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в Идлибе и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками. Лидеры трех стран призвали боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию, подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия предложила на СБ ООН обсудить итоги саммита в Тегеране
Россия 02:24
МИД РФ: Террористы производят химоружие в Сирии
Россия 10 сентября 11:34
Продолжаются совместные учения «Сокол ТурАз – 2018» (ВИДЕО)
Политика 10 сентября 11:23
17 человек пострадали в результате ДТП с грузовиком в Турции
Турция 10 сентября 07:03
В Пентагоне заявили, что не знают об использовании фосфорных боеприпасов в Сирии
США 10 сентября 03:01
16 человек пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса в Турции
Турция 9 сентября 23:54
Лента новостей
Россия экстрадировала голливудского продюсера в Армению
Армения 05:11
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Новой Каледонии
Другие страны 04:25
США пообещали защитить своих граждан от Международного уголовного суда
США 03:39
«Собибор» Хабенского выдвинули на «Оскар»
Культура 02:53
Россия предложила на СБ ООН обсудить итоги саммита в Тегеране
Россия 02:24
Трамп продлил на год чрезвычайное положение из-за террористической угрозы
США 01:59
Названы лучшие автомобили года
Другие страны 01:02
В Боснии и Герцеговине открылся Центр неотложной медпомощи, построенный при поддержке Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 00:28
В Колумбии повстанцы обвинили нового президента в остановке мирного диалога
Другие страны 10 сентября 23:51