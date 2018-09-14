США должны определиться со своими союзниками в регионе – глава МИД Турции

БАКУ /Trend/ - США должны определиться со своими союзниками в регионе и сделать выбор между Турцией и террористами PYD и YPG, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишут в пятницу турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, США должны знать что PYD и YPG - это террористические организации, являющиеся сирийским крылом Рабочей партии Курдистана (РПК), которая представляет реальную угрозу безопасности Турции.

«Как и в США, в странах ЕС РПК также признана террористической организацией, и Штаты должны учитывать это», - сказал Чавушоглу.

Отметим, что ранее экс-премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция и США подписали 90-дневное соглашение о выводе отрядов PYD и YPG из этого сирийского города. Согласно нему, отряды террористов PYD и YPG должны в течение 90 дней покинуть Манбидж.

По словам Йылыдырыма, если террористы PYD и YPG не покинут Манбидж, Турция начнет военную операцию в этом городе, как это было сделано ранее в Африне и в районе Эль-Баб.

Напомним, что 4 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

Отметим, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

24 августа 2016 года подразделения ВС Турции приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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