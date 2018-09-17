Президент Турции: Минская группа ОБСЕ должна сосредоточиться на решении нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Минская группа ОБСЕ должна сосредоточиться на решении нагорно-карабахского конфликта, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, затягивание решения конфликта вновь свидетельствует о пассивности Минской Группы ОБСЕ.

Глава государства также отметил, что Минская группа ОБСЕ до сих пор не предприняла результативных шагов для решения этого конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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