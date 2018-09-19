В Турции нет никакого экономического кризиса - Эрдоган

19 сентября 2018 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции нет никакого экономического кризиса, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, просто внутри страны имеются силы, которые заинтересованы в экономическом кризисе.

«Отныне в Турции все финансовые операции будут проводиться в национальной валюте. Здесь не США, чтобы использовали американские доллары», - сказал Эрдоган.

Напомним, что отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями еще в 2016 году.

После чего президент Дональд Трамп заявил, что санкционировал двукратное повышение пошлин на экспортируемые из Турции в США алюминий и сталь, до 20 и 50 процентов соответственно. Это решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.

Суд турецкого города Измир 17 августа вновь отказался освободить из-под домашнего ареста обвиняемого в пособничестве террористам американского пастора. Первого августа министерство финансов США ввело санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину Брансону. МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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