В Турции за неделю нейтрализовано 56 террористов

21 сентября 2018 22:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате антитеррористических операций, проведенных силами безопасности Турции в провинциях Ширнак, Сиирт, Диярбакыр, Агры и на севере Ирака с 14 по 20 сентября, нейтрализовано 56 террористов. Об этом, как передают турецкие СМИ, сообщает Генштаб ВС Турции.

Кроме того, силы безопасности Турции в ходе операций против контрабандистов и наркоторговцев изъяли 41,94 тысячи пачек сигарет, 669 тысяч кустов конопли и 725 килограммов наркотических веществ.

Число террористов, нейтрализованных с начала операции «Оливковая ветвь», достигло 4573. В ходе боев с террористами с начала операции погибли 54 и ранения получил 241 военнослужащий турецкой армии.

Отметим, что конфликт Турции с террористической организацией РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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