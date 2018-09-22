Турция осудила теракт в иранском Ахвазе

22 сентября 2018 21:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции осуждает теракт в иранском Ахвазе. Об этом говорится в сообщении МИД страны, распространенном в субботу.

В сообщении говорится, что Турция желает упокоения душ погибших, а раненым в результате теракта - скорейшего исцеления.

Неизвестные открыли огонь по участникам военного парада в субботу в иранском городе Ахваз. Число погибших, по последним данным, составляет 28 человек, еще 60 получили ранения. Среди убитых есть и гражданские лица.

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