Армения должна нормализовать отношения с соседними странами, если хочет стабильности в регионе - турецкий спикер

БАКУ /Trend/ - Армения должна нормализовать отношения с соседними странами, если хочет стабильности в регионе, сказал спикер парламента Турции Бинали Йылдырым. Об этом сообщают в среду турецкие СМИ.

Он добавил, что если Армения хочет нормализовать отношения с Турцией, ей следует отказаться от претензий к стране по поводу событий 1915 года.

Отметим, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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