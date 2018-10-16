Генконсул Саудовской Аравии покинул Турцию на фоне дела Хашкаджи

16 октября 2018 22:52 (UTC+04:00)

Генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль Утейби покинул Турцию на фоне скандала с исчезнувшим журналистом Джамалем Хашкаджи, переадёт РИА Новости.

Отмечается, что генконсул вылетел на родину в 17.00 рейсом саудовского национального авиаперевозчика Saudi Arabian Airlines из стамбульского аэропорта имени Ататюрка.

Также представитель турецкого МИД Хами Аксой подтвердил РИА Новости, что генконсул покинул страну, он сделал это по своему желанию, министерство не требовало от него уехать из Турции.

Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашкаджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашкаджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашкаджи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД России приветствует шаги Турции и Саудовской Аравии в рамках дела Хашкаджи
Россия 19:00
Ведется расследование дела об исчезновении саудовского журналиста в Турции – глава МИД
Турция 16:07
Помпео пообедает с наследным принцем Саудовской Аравии
Арабские страны 12:38
Нефть продолжает дорожать на фоне геополитических рисков
Энергетика 10:54
В Саудовской Аравии разбился военный самолет
Арабские страны 09:41
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Турцию
Турция 09:14
Лента новостей
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос
Бизнес 23:22
Президент Армении принял отставку правительства
Армения 22:19
Bakcell установит около 400 новых базовых станций 4G
ИКТ 21:00
Баку - один из основных хабов в рамках инициативы “Пояс и путь” - председатель порта Барселоны
Бизнес 20:52
В зоне оползня в Баку произошел обвал (ФОТО)
Происшествия 20:42
Доходы госбюджета Азербайджана выросли на треть
Бизнес 20:39
В Азербайджане задержано около 170 незаконных мигрантов (ФОТО)
Общество 20:38
Норвегия открыта для изучения потенциальных областей торгового сотрудничества с Азербайджаном - статс-секретарь (Эксклюзив)
Бизнес 20:35
SOCAR увеличила экспорт нефти
Энергетика 20:25