Генконсул Саудовской Аравии покинул Турцию на фоне дела Хашкаджи

Генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль Утейби покинул Турцию на фоне скандала с исчезнувшим журналистом Джамалем Хашкаджи, переадёт РИА Новости.

Отмечается, что генконсул вылетел на родину в 17.00 рейсом саудовского национального авиаперевозчика Saudi Arabian Airlines из стамбульского аэропорта имени Ататюрка.

Также представитель турецкого МИД Хами Аксой подтвердил РИА Новости, что генконсул покинул страну, он сделал это по своему желанию, министерство не требовало от него уехать из Турции.

Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашкаджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашкаджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашкаджи.

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