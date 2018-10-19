В Турции задержаны семь членов ИГ

19 октября 2018 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Сакарья в ходе спецоперации задержаны семь членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, все они являются гражданами Турции.

В ходе обысков в квартирах задержанных были найдены документы и видеоматериалы, доказывающие их членство в незаконных бандформированиях на территории Сирии.

О других деталях операции не сообщается.

Отметим, что в июле в Стамбуле были задержаны 33 члена ИГ.

В рамках спецопераций в мае 2018 года полицией Стамбула был задержан 51 член террористической организации ИГ.

В турецкой провинции Адана 13 апреля текущего года в рамках спецоперации был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей ИГ. 24 января в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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