Турция продолжит антитеррористические операции в иракском Синджаре - минобороны

20 декабря 2018 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция продолжит военно-воздушные операции в иракском Синджаре против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сказал министр национальной обороны страны Хулуси Акар, сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил, что цель Турции - очистка своих границ от террористов и обеспечение собственной национальной безопасности.

«Проводятся меры по очистке от террористов района Манбидж на севере Сирии», - сказал Акар.

Отметим, что ранее президент Турции сказал, что Анкара может нанести удары по иракским регионам Кандиль, Синджар и Махмур.

"Если иракские власти не смогут справиться с РПК, то Турция, не спрашивая чьего-либо разрешения, нанесет удары по иракским регионам Кандиль, Синджар и Махмур", - сказал Эрдоган.

Отметим, что ранее пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Махир Унал сказал, что ВС Турции продвигаются на север Ирака, устанавливая контроль над позициями РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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