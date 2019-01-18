В 2018 году в Турции было свыше 420 тысяч ДТП

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Турции произошло 428 тысяч дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых погибли 2,7 тысячи человек. Об этом сообщает Trend со ссылкой на управление полиции Турции.

Число получивших травмы в результате ДТП составило 183 тысяч человек.

Согласно отчету, в 2018 году 56,4 тысячи дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрировано 433 случаев цепных аварий.

«Причиной 2,4 тысячи ДТП, произошедших в 2018 году, стало превышение скорости», - говорится в отчете.

3,2 тысячи ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В 2018 году водителям в Турции было выписано штрафов на сумму 3,8 миллиона турецких лир.

Официальный курс на 18 января - 5.3659 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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