Действия США сильно беспокоят Турцию – администрация президента

1 февраля 2019 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Действия США в регионе за последние годы сильно беспокоят Турцию, сказал глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, то, что США активно поддерживают сирийское крыло РПК - PYD/YPG, не соответствует духу союзничества между Анкарой и Вашингтоном.

«Подобные действия Вашингтона в регионе привели к серьезным проблемам», - сказал Алтун.

По его словам, США должны понять, что у Турции есть много альтернатив в плане партнерства.

Алтун добавил, что Турция нацелена на очищение севера Сирии от террористов и создание зоны безопасности в этом регионе.

Напомним, что 12 декабря 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в течение нескольких дней ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против PYD/YPG.

Эрдоган заявил, что в рядах террористов в Сирии имеются американские солдаты.

«Несмотря на то, что США обещали Турции не поддерживать сирийское крыло РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова», - сказал глава государства.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео 4 июня 2018 года обсудили на переговорах в Вашингтоне "дорожную карту" по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждались операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

20 января 2018 года ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Напомним, что зона безопасности на севере Сирии включает в себе территорию глубиной в 32 километров и протяженностью в 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания данной зоны, она будет делиться на две части, первая часть начнется с иракско-сирийской границы и будет продлена до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом находится у сирийских правительственных сил.

Вторая часть зоны безопасности начинается от Эль-Камышлы и будет продлена до Джараблуса, который был освобожден от террористов «исламского Государства» (ИГ) в рамках операции «Щит Евфрата» проведенной ВС Турции в 2016 году.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести новые антитеррористические операции, не входит в зону безопасности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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