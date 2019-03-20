Эрдоган: Между организаторами терактов в Новой Зеландии и ИГ нет разницы

БАКУ /Trend/ - Между организаторами терактов в Новой Зеландии и ИГ нет разницы. ОБ этом, как передает Trend, написал в своей статье для газеты The Washington Post президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Как лидер, который неоднократно подчеркивал, что терроризм не имеет религии, языка или расы, я категорически отвергаю любые попытки связать террористические нападения на прошлой неделе с учением, моралью или принципами христианства. Во всяком случае, то, что произошло в Новой Зеландии, было губительным продуктом невежества и ненависти", - написал Эрдоган.

Он отметил, что нет абсолютно никакой разницы между убившим невинных людей в Новой Зеландии, и теми, кто совершил террористические акты в Турции, Франции, Индонезии и других местах.

Напомним, что 15 марта в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба. По последним данным, 50 человек погибли, двадцать ранены. Были задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.

В одной из мечетей огонь открыл гражданин Австралии ультраправых взглядов - уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант (Brenton Tarrant). Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия терактом.

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