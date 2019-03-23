Курс турецкой лиры упал

23 марта 2019 05:35 (UTC+04:00)

В пятницу турецкая лира обрушилась на торгах после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган осудил решение США признать суверенитет Израиля над Голанами, передает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Курс лиры к доллару упал на 4% и составил 5,7 лиры за доллар. На этом фоне фондовый рынок потерял 3,5% по индексу биржи Стамбула BIST. Турецкий центробанк приостановил аукционы репо, чтобы ограничить приток средств в лирах.

В пятницу Эрдоган заявил, что, если США признают Голанские высоты частью Израиля, на Ближнем Востоке может вспыхнуть новый кризис. Он также заверил, что «Турция никогда не допустит, чтобы незаконная оккупация Израилем Голан была узаконена».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Brent сохранит тенденцию роста – прогноз
Бизнес 18 марта 13:50
Brent может сильно подорожать - прогноз
Бизнес 11 марта 15:22
Турецкая лира может продолжить укрепление по отношению к доллару
Финансы 30 ноября 2018 19:43
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10 ноября 2018 10:54
Турецкая лира может вновь удешевиться
Бизнес 31 октября 2018 19:59
Инвестиционная компания: Вероятность подорожания турецкой лиры следует держать в центре внимания
Финансы 29 октября 2018 20:42
Лента новостей
На популярных пляжах Испании будут штрафовать за распитие спиртного
Европа 06:48
В Финляндии на аукцион выставят одну из самых редких кружек с муми-троллями
Европа 05:57
В Ираке задержали шестнадцать человек после крушения парома у Мосула
Арабские страны 05:22
Си Цзиньпин заявил об укреплении политического доверия между Китаем и Францией
Китай 04:52
Marvel выставит на аукцион костюмы из сериалов про супергероев
Культура 04:31
Меркель обсудила с Трампом НАТО, торговые вопросы и Украину
Европа 04:15
Хет-трик Стерлинга помог сборной Англии разгромить команду Чехии в матче отбора ЧЕ-2020 (ВИДЕО)
Спорт 04:01
В Алжире полиция применила водометы против манифестантов
Арабские страны 03:49
Не менее 26 человек погибли при возгорании туристического автобуса в Китае
Китай 03:24