У побережья Турции затонула лодка с мигрантами, есть погибшие

26 марта 2019 08:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Эгейском море затонула лодка с мигрантами, незаконно пытающимися перебраться на греческий остров Мидилли, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, на борту затонувшей лодки находилось 15 человек. В результате происшествия погибли четыре человека, еще один пропал без вести. Отмечается, что среди погибших есть ребенок.

Спасенные 10 человек были направлены в больницы городов Айваджик и Балыкесир.

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