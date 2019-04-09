ЦИК Турции отклонил требование правящей партии о пересчете голосов в ряде районов Стамбула

9 апреля 2019 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЦИК Турции отклонил требование правящей Партии справедливости и развития (ПСР) о пересчете в ряде районов Стамбула голосов избирателей в ходе муниципальных выборов. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Комментируя данный шаг ЦИК, в ПСР заявили, что это является грубым нарушением прав избирателей.

«ПСР представила доказательства фальсификации итогов выборов в Стамбуле. Но по каким-то причинам ЦИК отклонил требование о пересчете голосов», - говорится в сообщении партии.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что итоги выборов в Стамбуле почти полностью были сфальсифицированы.

По его словам, для выявления виновников правящая партия обратилась в Центральную избирательную комиссию (YSK).

Глава государства добавил, что ПРС не допустит обмана избирателей.

Ранее ПСР заявила, что представила факты о фальсификации 11 тысяч голосов избирателей в Стамбуле в пользу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу.

Глава стамбульского отделения ПСР Байрам Шеноджак сказал, что имеются доказательства фальсификации результатов муниципальных выборов в Стамбуле в пользу Экрема Имамоглу.

Как сообщалось ранее, Экрем Имамоглу опережает кандидата от ПСР Бинали Йылдырыма по предварительным итогам муниципальных выборов в Стамбуле. Согласно информации, Имамоглу набрал 4,159 миллиона голосов, в то время как Йылдырым - 4,131 миллиона голосов избирателей в Стамбуле.

Напомним, что в целом по стране на муниципальных выборах коалиция ПСР и Партии националистического движения набрала 51,67 процента голосов избирателей.

По итогам выборов, мэром Анкары стал кандидат от Народно-республиканской партии (Cumhuriyet Halk Partisi) Мансур Яваш.

31 марта в Турции состоялись муниципальные выборы, в которых приняли участие партии «Сеадет» (SP), «Независимая партия Турции» (Bağımsız Türkiye Partisi), Коммунистическая партия Турции (Türkiye Komünist Partisi), «Партия родины» (Vatan Partisi), «Партия великого единства» (Büyük Birlik Partisi), «Hür Dava Partisi», «Народно-республиканская партия» (Cumhuriyet Halk Partisi), «Партия справедливости и развития» (Adalet ve Kalkınma Partisi), «Демократическая партия» (Demokrat Parti), «Партия националистического движения» (Milliyetçi Hareket Partisi), «İYİ Parti», «Демократическая партия народов» (Halkların Demokratik Partisi) и «Демократическая левая партия» (Demokratik Sol Parti).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул на пост главы муниципалитета Измира кандидатуру экс-министра экономики Нихата Зейбекчи, а на пост главы муниципалитета Стамбула - кандидатуру Бинали Йылдырыма.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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