Турция надеется на скорейшее восстановление демократии в Судане - Эрдоган

11 апреля 2019 22:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция надеется на скорейшее восстановление демократии в Судане, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя военный переворот в данной стране. Об этом сообщает Trend со ссылкой турецкие СМИ.

Он отметил, что Турция внимательно следит за событиями в Судане.

Отметим, что армия Судана решила на экстренном заседании в четверг снять президента Омара аль-Башира со всех постов и отправить в отставку правительство страны.

Президент Судана Омар аль-Башир и его ближайшее окружение арестованы, идет поиск других его близких сподвижников.

В Судане около четырех месяцев продолжались народные протесты, которые начинались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)
Твиттер: @rhafizoglu

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