Турция не отказалась от членства в ЕС – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция не отказалась от членства в Евросоюзе, и работа по вступлению в полноправные члены ЕС продолжается, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, при этом ЕС должны демонстрировать искреннее отношение к Турции.

Он добавил, что полноправное членство в ЕС все еще является одним из приоритетов для Турции.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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