ВС Турции обстреляли позиции террористов на севере Сирии

30 апреля 2019 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВС Турции обстреляли позиции террористов сирийского крыла РПК - PYD/YPG на севере Сирии в районах Аазаз и Телль-Рифъат.

Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Сообщается, что операция по ликвидации террористов началась после атаки на турецкий военный конвой, в результате чего погиб один военнослужащий и были ранены трое.

Отметим, что 20 января 2018 года ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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