БТК один из самых важных транспортных проектов в регионе - министр

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) является одним из важных транспортных проектов в регионе, сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан, комментируя итоги подписания меморандума о взаимопонимании по развитию грузоперевозок по железной дороге БТК между Анкарой, Баку и Москвой.

Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, подписание меморандума между Турцией, Россией и Азербайджаном все больше усилит важность этого проекта.

Отметим, что накануне Анкара, Баку и Москва подписали меморандум о взаимопонимании по развитию грузоперевозок по железной дороге БТК.

Напомним, что открывшаяся в октябре 2017 года железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу по территории Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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