БТК один из самых важных транспортных проектов в регионе - министр

7 мая 2019 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) является одним из важных транспортных проектов в регионе, сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан, комментируя итоги подписания меморандума о взаимопонимании по развитию грузоперевозок по железной дороге БТК между Анкарой, Баку и Москвой.

Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, подписание меморандума между Турцией, Россией и Азербайджаном все больше усилит важность этого проекта.
Отметим, что накануне Анкара, Баку и Москва подписали меморандум о взаимопонимании по развитию грузоперевозок по железной дороге БТК.

Напомним, что открывшаяся в октябре 2017 года железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу по территории Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Анкара, Баку и Москва подпишут меморандум по развитию грузоперевозок по ж/д БТК
Бизнес 6 мая 09:37
Азербайджан закупит новые вагоны для пассажироперевозок по БТК
Бизнес 30 апреля 18:22
Турция и Азербайджан создадут совместное предприятие для производства ж/д вагонов – министр
Бизнес 24 апреля 10:29
Турецкий министр о важности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
Экономика 24 апреля 10:15
Прямые рейсы из Анкары в Баку поспособствуют укреплению торговых связей
Бизнес 22 апреля 10:10
Турция и Азербайджан увеличат количество авиарейсов – министр
Бизнес 19 апреля 14:06
Лента новостей
В Баку обсудили подготовку к юбилейному саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО)
Политика 10:41
Cын принца Гарри и Меган Маркл, вероятнее всего, будет носить графский титул
В мире 10:39
Производитель текстиля в Азербайджане до конца года планирует запуск новой линии продукции
Бизнес 10:38
Минобороны Южной Кореи осудило недавние пуски ракет малой дальности в КНДР
В мире 10:24
В Туркменистане в приоритете достижение ЦУР в экономике, экологии и социальной сфере
Бизнес 10:23
В преддверии финала Лиги Европы УЕФА гости Баку не столкнутся с проблемами при размещении в отелях - министр
Общество 10:17
В Азербайджане наблюдается ощутимое развитие оздоровительного туризма
Туризм 10:16
Туркменистан готовится к проведению Каспийского экономического форума
Туркменистан 10:16
Реорганизовано министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана
Общество 10:07