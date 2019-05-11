Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

11 мая 2019 04:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг сообщения об угрозе срыва сделки с Россией по зенитным ракетным комплексам С-400 "Триумф", передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Ваши источники недостоверны. Берите информацию у меня: процесс закупки С-400 завершен", - написал Алтун в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Bild опубликовал материал со ссылкой на источники, в котором говорилось, что Турция якобы отказалась от приобретения российского вооружения из-за падения курса лиры и угрозы введения американских санкций.

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