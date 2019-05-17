Турция не допустит создания террористами государства на севере Сирии – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция не позволит террористам создать государство на севере Сирии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, в настоявшее время территории, освобожденные в рамках военных операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», являются самыми безопасными на севере Сирии.

Эрдоган отметил, что ВС Турции в любой момент могут начать новые военные операции на севере Сирии против террористических формирований.

Напомним, что 12 декабря 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против PYD/YPG.

Он заявил, что в рядах террористов в Сирии имеются американские солдаты.

«Несмотря на то, что США обещали Турции не поддерживать сирийское крыло РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова», - сказал глава турецкого государства.

Отметим, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео четвертого июня 2018 года обсудили на переговорах в Вашингтоне "дорожную карту" по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждались операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Зона безопасности на севере Сирии включает в себя территорию глубиной 32 километра и протяженностью 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания данной зоны, она будет делиться на две части: первая часть начнется с иракско-сирийской границы и будет продолжена до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом находится у сирийских правительственных сил.

Вторая часть зоны безопасности начнется от Эль-Камышлы и будет продолжена до Джараблуса, который был освобожден от террористов «Исламского государства» в рамках операции «Щит Евфрата», проведенной ВС Турции в 2016 году.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести новые антитеррористические операции, не входит в зону безопасности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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