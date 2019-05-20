Вооруженное ограбление в центре Стамбула

БАКУ /Trend/ - В центре Стамбула произошло вооруженное нападение, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что вооруженные неизвестные совершили нападение на автомобиль. Между ними и лицами, находившимися в автомобиле, произошла перестрелка.

Пострадавших в результате перестрелки нет. Преступникам удалось скрыться, унеся с собой более четырех килограммов золота, находившего в автомобиле.

О других деталях инцидента не сообщается.

Ведутся поиски нападавших.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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