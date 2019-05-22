Около десяти человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

22 мая 2019 22:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Кырыккале произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем восемь человек получили травмы разной степени тяжести.

Отмечается, что на место ДТП было привлечено большое количество бригад скорой помощи. Раненые были доставлены в больницы.

Начато расследование в связи с ДТП.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Компании Казахстана и Азербайджана - ключевые участники Транскаспийского транспортного маршрута - министерство (Эксклюзив)
Бизнес 22:28
Прокуратура Италии завела дело против водителя попавшего в ДТП автобуса
Европа 21:46
В Баку фура столкнулась с легковыми автомобилями (ВИДЕО)
Происшествия 12:28
В Турции увеличился совокупный капитал туркменских компаний
Турция 12:19
Турция снизила пошлины на американскую продукцию
Турция 10:19
Турция ратифицировала ряд соглашений с Узбекистаном
Турция 09:36
Лента новостей
Министр обороны Азербайджана дал указание пресечь попытки противника совершить провокацию (ФОТО, ВИДЕО)
Политика 22:48
Азербайджанская компания увеличила продажи современного оборудования для животноводческих ферм
Бизнес 22:48
США не готовы начать переговоры по пошлинам, заявили в Еврокомиссии
Европа 22:46
Батуми и Нур-Султан свяжут прямые авиарейсы
Бизнес 22:38
Чилийская компания проведет тестирование гранулированных удобрений в Азербайджане
Бизнес 22:37
Грузия намерена развивать транзитное сотрудничество с Китаем
Бизнес 22:32
Казахстан наладит экспорт ядерного топлива в Китай
Бизнес 22:29
Компании Казахстана и Азербайджана - ключевые участники Транскаспийского транспортного маршрута - министерство (Эксклюзив)
Бизнес 22:28
Узбекско-корейское СП открывает тендер на поставку триэтилалюминия
Тендеры 22:28