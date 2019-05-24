Турция и Казахстан увеличат товарооборот – глава МИД

БАКУ /Trend/ - Турция и Казахстан увеличат товарооборот до 10 миллиардов долларов, сказал глава МИД Мевлют Чавушоглу, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, стороны имеют огромный потенциал для увеличения товарооборота.

«Мы также готовы поделиться опытом в сфере туризма и других сферах», - сказал он.

Глава МИД отметил, что отношения Турции и Казахстана развиваются во всех направлениях.

Ранее в минторговли Турции Trend сообщили, что в первом квартале 2019 года товарооборот Турции с Казахстаном сократился на 52,8 миллиона долларов, составив 530,9 миллиона долларов.

В первом квартале 2019 года экспорт Турции в Казахстан составил 158,4 миллиона долларов, а импорт из Казахстана – 372,5 миллиона долларов

Было отмечено, что в марте 2019 года товарооборот Турции с Казахстаном сократился на 37,478 миллиона долларов и составил 176,4 миллиона.

В марте 2019 года экспорт Турции в Казахстан составил 58,4 миллиона долларов, а импорт из Казахстана -118 миллионов долларов

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizogl

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