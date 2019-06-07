Турция разрабатывает отечественные зенитно-ракетные комплексы

7 июня 2019 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция ведет разработку отечественных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что турецкие ЗРК будут готовы к 2025 году. Согласно данным СМИ, в целях разработки отечественных ЗРК Турция ведет переговоры с Италией, а также с европейским оборонным концерном EUROSAM.

Турецкие ЗРК разрабатываются в рамках усиления оборонной промышленности.

Отметим, что в январе-мае 2019 года совокупный объем экспорта продукции оборонной промышленности Турции составил 1,7 миллиарда долларов, что на 37 процентов больше по сравнению с январем-маем 2018 года.

Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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