БАКУ /Trend/ - В сирийском Идлибе совершено нападение на турецкий патрульный пост, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что турецкий патрульный пост был обстрелян из миномётов.

В результате обстрела поста получили ранения трое турецких военнослужащих, а также был поврежден сам патрульный пост. Все получившие ранения военнослужащие были госпитализированы.

О других деталях инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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