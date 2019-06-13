В сирийском Идлибе совершено нападение на турецкий патрульный пост

13 июня 2019 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В сирийском Идлибе совершено нападение на турецкий патрульный пост, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что турецкий патрульный пост был обстрелян из миномётов.

В результате обстрела поста получили ранения трое турецких военнослужащих, а также был поврежден сам патрульный пост. Все получившие ранения военнослужащие были госпитализированы.

О других деталях инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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