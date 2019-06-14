В Турции нейтрализованы два террориста

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ван нейтрализованы два террориста Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, операция была проведена со стороны бригад жандармерии в одном из районов провинции.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.