В Турции три человека погибли при сходе селя, еще один в результате попадания молнии

БАКУ /Tкend/ - Селевый поток сошел в турецкой провинции Агры, в результате погибли три человека, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, увидевшие исчезновение матери и двух ее детей при сходе селя граждане вызвали на спасателей. Привлеченные на место происшествия спасатели в скором времени обнаружили их тела и передали по назначению.

Отмечается, что на данной территории погиб еще один человек погиб, в которого попала молния.

Спасатели в скором времени обнаружили и его тело и передали по назначению.

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