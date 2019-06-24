В Турции при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек

24 июня 2019 06:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате столкновения легкового автомобиля с полицейским автомобилем в турецкой провинции Караман пять человек пострадали, из которых двое - полицейские, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, инцидент произошел в 23:30 по местному времени.

После столкновения водитель легкового автомобиля предпринял попытку скрыться. На место происшествия было направлено большое количество полицейских и медицинских работников.

Раненые четыре человека были госпитализированы в городскую больницу провинции. Позже раненым был найден и сбежавший водитель автомобиля, который также был госпитализирован.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Камеруне 22 человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком
В мире 04:54
ВС Турции нейтрализовали 58 террористов на севере Ирака
Турция 01:33
Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на повторных муниципальных выборах
Турция 23 июня 22:53
Первые результаты: Имамоглу близок к победе
Турция 23 июня 20:23
В Стамбуле завершилось голосование на муниципальных выборах
Турция 23 июня 18:00
Имамоглу проголосовал на повторных муниципальных выборах в Стамбуле
Турция 23 июня 14:57
Лента новостей
Число пострадавших при обстреле аэропорта в Абхе выросло до 21 человека (Обновлено)
Арабские страны 07:38
В Бангладеш пять человек погибли из-за сошедшего с рельсов поезда
Другие страны 07:25
Бывший конгрессмен Джо Сестак объявил о выдвижении на пост президента США
США 07:15
В Азербайджане увеличился общий объем депозитов
Бизнес 07:00
Китай готов делиться опытом управления в банковской сфере с другими странами
Китай 06:45
В провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Другие страны 06:20
Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 24 человек
Другие страны 06:10
Си Цзиньпин примет участие во встрече глав Россия-Индия-Китай на полях G20
Китай 06:00
В США скончался один из основателей рок-н-ролла Дейв Бартоломью
США 05:35