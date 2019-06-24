В Турции при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек

БАКУ /Trend/ - В результате столкновения легкового автомобиля с полицейским автомобилем в турецкой провинции Караман пять человек пострадали, из которых двое - полицейские, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, инцидент произошел в 23:30 по местному времени.

После столкновения водитель легкового автомобиля предпринял попытку скрыться. На место происшествия было направлено большое количество полицейских и медицинских работников.

Раненые четыре человека были госпитализированы в городскую больницу провинции. Позже раненым был найден и сбежавший водитель автомобиля, который также был госпитализирован.

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