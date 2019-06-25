ВС Турции ведут операции против РПК на востоке страны

БАКУ /Trend/ - ВС Турции осуществляют операции против террористов РПК на востоке страны в провинциях Диярбакыр, Хаккари и Тунджели, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В сообщении отмечается, что в рамках операции в целом было ликвидировано семь террористов РПК.

В провинции Диярбакыр были ликвидированы два, в Хаккари четыре, а в провинции Тунджели один террорист РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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