В Турции еще два человека погибли от потребления контрафактного алкоголя

11 июля 2019 09:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турецкой провинции Адана от потребления контрафактного алкоголя отравились три человека, двое из которых скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что состояние одного из отравленных также находится в критическом положении.

Согласно данным СМИ общее число погибших от потребления контрафактного алкоголя достигло 12.

Отметим, что на прошлой неделе от потребления контрафактного алкоголя в провинции Мерсин отравились 16 человек, десять из которых скончались.

Согласно данным СМИ, контрафактный алкоголь был привезен в Турцию из Европы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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