Турецкая оппозиция поддерживает создание новой политической партии

11 июля 2019 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава турецкой оппозиционной «İYİ Parti» - Мераль Акшенер поддержала создание новой политической партии в Турции во главе с экс-министром по делам экономики и экс-главой МИД Турции Али Бабаджаном. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Как отметила Акшенер, разнообразие политических партий в Турции это показатель демократии, и способствует позитивному развитию страны.

Отметим, что восьмого июля экс-министр по делам экономики и экс-глава МИД Турции Али Бабаджан покинул ряды ПСР.

Отметим, что в турецких СМИ появилась информация о том, что в Турции создается новая партия во главе с экс-министром по вопросам экономики, и к этому политическому движению присоединятся Ахмет Давутоглу, Абдуллах Гюль, Бюлент Арындж.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал выход экс-министра по делам экономики и экс-главы МИД Турции Али Бабаджана из правящей ПСР.

По словам Эрдогана, во время встречи с Бабаджаном он выказал ему свое недовольство по поводу создания новой политической партии в Турции.

«Ни кто не имеет право разделять ПСР», - подчеркнул Эрдоган.

Отметим, что ранее сообщалось, что в случае создания новой политической партии, порядка 40 депутатов от ПСР присоединятся к новой партии и покинут ряды правящей партии.

Согласно данным СМИ, среди политических фигур, которые готовы присоединиться к новой политической партии, значатся такие личности как экс-министр юстиции Садуллах Эргюнь, экс-министр финансов Мехмет Шимшек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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