У берегов Нигерии захвачено турецкое грузовое судно

БАКУ /Trend/ - У берегов Нигерии морскими пиратами захвачено турецкое грузовое судно, на борту которого находились 10 человек команды, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что весь экипаж судна был укомплектован гражданами Турции.

Захваченное судно принадлежит турецкой компании «Kadıoğlu Denizcilik». Сообщается, что в настоящее время для освобождения экипажа корабля ведутся переговоры.

О других деталях инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.