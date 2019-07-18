Глава минобороны Турции проверяет боеготовность турецкой армии

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, проверяет боеготовность турецкой армии на турецко-сирийской границе. Об этом пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в настоящее время Акар находится в провинции Хатай на границе с Сирией.

Отметим, что Турция регулярно направляет военную технику на границу с Сирией в провинцию Хатай.

В последний раз девятого июля в эту провинцию прибыли сотрудники спецназа из различных воинских частей Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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