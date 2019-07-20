На Севере Ирака погиб турецкий военный

20 июля 2019 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Севере Ирака, в ходе антитеррористической операции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) погиб турецкий военный, передает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что также ранены шесть турецких военных.

Отметим, что 27 мая ВВС и сухопутные подразделения ВС Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pence («Лапа»).

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.ООН и Евросоюз признали РПК террористической организацией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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