Турция будет искать альтернативу самолетам F-35

31 июля 2019 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция будет искать альтернативу самолетам F-35, сказал генеральный директор Секретариата оборонной промышленности (SSM) Турции Исмаил Демир, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Демира, если переговоры в США о покупке истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 будут безуспешны, Анкара обратится в другие страны для альтернативных поставок.

Он отметил что, приостановка участия Анкары в программе F-35 со стороны США в одностороннем порядке является ошибочным и в то же время незаконным решением.

Отметим, что ранее заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд сказала что, участие Турции в программе F-35 будет окончательно прекращено в марте 2020 года.

“Мы идем по хорошо спланированному пути сворачивания (участия Турции) в марте 2020 года на этот момент… Мы свернем его в марте 2020 года", - сказала она.

По словам замминистра, США еще с 2018 года занимались поиском альтернативных поставщиков примерно 900 комплектующих, поэтому влияние исключения Турции на реализацию программы будет минимальным.

Решение Вашингтона об отлучения Турции от программы F-35 вызвано покупкой со стороны Анкары современных российских ЗРК С-400.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались 12 июля. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, полная установка ЗРК завершится в апреле 2020 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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