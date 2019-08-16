В Турции будет ускорено строительство АЭС

БАКУ /Trend/ - В Турции будет ускорено строительство атомных электростанций (АЭС), пишет в пятницу Trend со ссылкой на Resmi Gazete.

В сообщении отмечается, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжения об ускорении строительства АЭС. Согласно распоряжению госструктуры должны оказать необходимую поддержку строительству атомных электростанций.

Отметим, что в начале апреля 2018 года в турецкой провинции Мерсин состоялась церемония закладки фундамента первой в Турции АЭС «Аккую», в которой приняли участие президенты Турции и России - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак назвал АЭС «Аккую» 60-летней мечтой Турции.

До визита президента РФ Владимира Путина в Анкару Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую». Соглашение о строительстве АЭС было подписано 12 мая 2010 года в Анкаре между российским и турецким правительствами, а 13 декабря того же года было зарегистрировано АО «Аккую Нуклеар».

Проект АЭС «Аккую» предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», которые соответствуют самым высоким, «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого блока составит 1200 мегаватт. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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