В Турции сошел с рельсов скоростной поезд – есть погибшие

19 сентября 2019 10:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Биледжик сошел с рельсов скоростной поезд, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате инцидента погибли два машиниста.

Согласно данным СМИ, скоростной поезд направлялся из Анкары в провинцию Биледжик.

В настоящее время ведутся работы по устранению последствий происшествия.

О других деталях железнодорожной аварии не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция закупит новые скоростные поезда
Турция 14 августа 11:42
Четыре турецкие провинции будут соединены высокоскоростными железными дорогами
Бизнес 22 июля 12:05
В турецкой провинции Мерсин будут реализованы новые транспортные проекты
Бизнес 15 июля 11:04
Обнародована дата тестирования высокоскоростной ж/д Анкара-Сивас
Турция 24 июня 11:47
Завершается строительство высокоскоростной ж/д, соединяющей юго-западные провинции Турции
Турция 18 июня 15:04
Турция планирует увеличить инвестиции в ж/д инфраструктуру
Бизнес 6 мая 10:39
Лента новостей
ЛУКОЙЛ Узбекистан привлечет работы по разработке месторождений
Тендеры 10:38
Турция наладит серийное производство буровых установок для прокладки тоннелей
Турция 10:37
МВФ завершил консультации с Азербайджаном по статье IV
Экономика 10:32
Турция создает военные базы на севере Сирии и Ирака – министр обороны
Турция 10:29
Беларусь и ООН обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом
Беларусь 10:27
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
Энергетика 10:18
КТК-Казахстан продлевает тендер на закупку стройматериалов
Тендеры 10:11
В Баку будут отремонтированы 11 улиц, автодвижение ограничится (ФОТО)
Общество 10:10
Туркменистан изучает опыт Бахрейна в создании е-правительства
Бизнес 10:03