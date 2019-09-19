В Турции сошел с рельсов скоростной поезд – есть погибшие

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Биледжик сошел с рельсов скоростной поезд, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате инцидента погибли два машиниста.

Согласно данным СМИ, скоростной поезд направлялся из Анкары в провинцию Биледжик.

В настоящее время ведутся работы по устранению последствий происшествия.

О других деталях железнодорожной аварии не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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