Турция откроет три филиала госуниверситета в Сирии

4 октября 2019 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На севере Сирии будут открыты три филиала Газиантепского государственного университета Турции. Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Resmi Gazete. Сообщается, что филиалы университета открываются по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отмечается, что филиалы университета будут созданы в районе Эль-Баб, Аазаз и Африн.

Согласно данным Resmi Gazete, к приему студентов в университеты планируется приступить в 2020-2021 учебного года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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