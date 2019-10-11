У побережья Турции вновь зарегистрированы подземные толчки

БАКУ /Trend/ - У побережья Турции, в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, землетрясение произошло в 02:55 по местному времени у побережья района Айваджик провинции Чанаккале.

Эпицентр землетрясения находился в 25 километрах от района Айваджик. Очаг подземных толчков залегал на глубине 28 километров.

Также сообщается, что у побережья района Айваджик в 03:29 произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,5.

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