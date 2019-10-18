Акула, пойманная у берегов турецкой провинции Измир, шокировала жителей (ФОТО)

18 октября 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Эгейском море у берегов турецкой провинции Измир местные рыбаки поймали трехметровую шестижаберную акулу. Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что пойманная акула шокировала жителей провинции.

Отметим, что ранее в Средиземном море у берегов турецкой провинции Мугла местные рыбаки поймали две трехметровые шестижаберные акулы.

Ранее в проливе Дарданеллы у берегов турецкой провинции Чанаккале местные рыбаки поймали пятиметровую шестижаберную акулу.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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  • Акула, пойманная у берегов турецкой провинции Измир, шокировала жителей (ФОТО)
  • Акула, пойманная у берегов турецкой провинции Измир, шокировала жителей (ФОТО)
  • Акула, пойманная у берегов турецкой провинции Измир, шокировала жителей (ФОТО)
  • Акула, пойманная у берегов турецкой провинции Измир, шокировала жителей (ФОТО)
  • Акула, пойманная у берегов турецкой провинции Измир, шокировала жителей (ФОТО)
  • Акула, пойманная у берегов турецкой провинции Измир, шокировала жителей (ФОТО)
  • Акула, пойманная у берегов турецкой провинции Измир, шокировала жителей (ФОТО)
  • Акула, пойманная у берегов турецкой провинции Измир, шокировала жителей (ФОТО)
  • Акула, пойманная у берегов турецкой провинции Измир, шокировала жителей (ФОТО)
  • Акула, пойманная у берегов турецкой провинции Измир, шокировала жителей (ФОТО)
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