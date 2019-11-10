В США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400

10 ноября 2019 21:19 (UTC+04:00)

Турции грозят санкции конгресса США за покупку российских ЗРК С-400, о неприемлемости таких закупок заявит и президент Дональд Трамп в ходе визита в Вашингтон на следующей неделе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы этим были очень недовольны", - заявил О'Брайен в эфире CBS, комментируя покупку Турцией С-400.

"Если Турция не избавится от С-400, то, вероятно санкции в соответствии с законом CAATSA пройдут в конгрессе с подавляющей поддержкой обеих стран, и Турция ощутит последствия этих санкций. Мы это ясно говорили президенту Эрдогану. В НАТО нет места для С-400, для значительных закупок российского оружия. Это президент (Трамп) скажет ему (Эрдогану) очень ясно, когда он приедет сюда в Вашингтон", - сказал О'Брайен.

Ранее США исключили Турцию из программы производства своего самолета F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями за покупку российских ракетных противовоздушных комплексов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 3,4
Турция 17:22
В США на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта пострадали фанаты
Другие страны 15:07
В центре Нью-Йорка установили 23-метровую рождественскую ель
США 10:53
В США регулятор проверит, есть ли дискриминация при выдаче кредитов держателям Apple Card
США 07:18
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина с Эрдоганом
Россия 01:05
Эрдоган и Путин подтвердили приверженность сочинскому меморандуму
Турция 9 ноября 22:27
Лента новостей
Си Цзиньпин прибыл с первым за 11 лет официальным визитом в Грецию
Китай 22:07
Британские пограничники задержали в проливе Ла-Манш лодку с мигрантами
Европа 21:49
Испания приветствовала решение Моралеса о проведении новых выборов
Другие страны 21:35
В Ираке итальянские военные пострадали при взрыве
Другие страны 21:10
Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $13,6 млн
Другие страны 20:50
Победители X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов - список
Культура 20:36
Президент Боливии заявил, что не покинет пост до завершения его срока
Другие страны 20:21
Грета Тунберг сообщила о публикации нового издания ее сборника
Другие страны 19:55
Жертвами циклона в Бангладеш стали 13 человек
Другие страны 19:22