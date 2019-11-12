Армения безоговорочно должна освободить оккупированные азербайджанские территории — советник президента Турции

12 ноября 2019 14:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Армения безоговорочно должна освободить оккупированные азербайджанские территории, сказал советник президента Турции Ялчын Топчу. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Топчу, мировое сообщество должно поддерживать Азербайджан, так как именно территории Азербайджана находятся под оккупацией.

«Турция, как и раньше будет поддерживать Азербайджан во всех сферах, в том числе в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - сказал Топчу.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu

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