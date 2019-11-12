Товарооборот Турции и Беларуси в сентябре увеличился почти на $3 млн

БАКУ/Trend/ - В сентябре текущего года товарооборот Турции с Беларусью увеличился на 2,957 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 61,116 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend во вторник, в министерстве торговли Турции.

"В сентябре 2019 года экспорт Турции в Беларусь составил 47,102 миллиона долларов, а импорт из Беларуси– 14,014 миллиона долларов", - сказали в министерстве.

Там же отметили, что товарооборот между Турцией и Беларусью в январе-сентябре 2019 года также увеличился на 12,863 миллиона долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 489,223 миллиона долларов.

"В январе-сентябре 2019 года экспорт Турции в Беларусь составил 366,015 миллиона долларов, а импорт из Беларуси – 123,208 миллиона долларов", - сообщили в министерстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в сентябре 2019 года составил 32,181 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт вырос на 0,08 процента по сравнению с сентябрем 2018 года, составив 15,220 миллиарда долларов.

«В сентябре 2019 года импорт в Турцию вырос на 0,15 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 16,961 миллиарда долларов», - сказали в министерстве.

В январе-сентябре внешний товарооборот Турции составил 286,419 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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