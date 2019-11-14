Силы PYD/YPG в Сирии являются террористами - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Силы PYD/YPG являются террористической организацией.

Об этом во время встречи с президентом США Дональдом Трампом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом США Дональдом Трампом , что силы PYD/YPG являются террористической организацией.

"Силы PYD/YPG, которые вы назвали курдскими, являются террористической организацией. Они являются ответвлением Рабочей партии Курдистана", - отметил Эрдоган.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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