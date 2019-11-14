Эрдоган: Турция приобретет ЗРК Patriot, если от США поступит выгодное предложение

БАКУ /Trend/ - Турция приобретет зенитные ракетные комплексы Patriot, если США предоставит выгодные условия.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Разногласия вокруг систем С-400 и истребителей F-35, с которым сталкиваемся, можно преодолеть лишь посредством диалога. Я еще раз сказал президенту, что мы можем купить ЗРК Patriot, если поступит предложение на выгодных условиях", - сказал Эрдоган.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 раньше запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле текущего года.

Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», - сказал Эрдоган.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство-член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.