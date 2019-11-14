В Турции предотвращен крупный теракт в торговом центре

14 ноября 2019 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В турецкой провинции Адана, в ходе спецоперации разведки Турции предотвращен крупный теракт в торговом центре, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что, в ходе спецоперации были задержаны два террориста РПК один из которых является гражданином Сирии.

Также сообщается, что вторая задержанная — гражданка Турции которая ранее обучалась в лагерях террористов РПК на севере Ирака.

О других деталях операции не сообщается.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес за это время свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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