В Турции вспыхнул пожар на молочном заводе

БАКУ/Trend/ - В турецкой провинции Бурса, вспыхнул пожар на молочном заводе, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщатся что все работники завода были эвакуированы. Пожарным удалось локализовать пожар на заводе.
О причине пожара не сообщается, по данным СМИ завод в результате пожара сильно пострадал.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)
Твиттер: @rhafizoglu
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