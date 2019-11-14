В Турции вспыхнул пожар на молочном заводе

БАКУ/Trend/ - В турецкой провинции Бурса, вспыхнул пожар на молочном заводе, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщатся что все работники завода были эвакуированы. Пожарным удалось локализовать пожар на заводе.

О причине пожара не сообщается, по данным СМИ завод в результате пожара сильно пострадал.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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